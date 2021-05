OM : Quelle enveloppe de McCourt pour le mercato ?

60 millions pour recruter ?

Oubliés, le Champions Project et Jacques-Henri Eyraud, place désormais à un nouveau projet pour l’Olympique de Marseille, avec de nouvelles ambitions. Avec l'éviction de son ancien président, réclamé par les supporters depuis de nombreux mois, et l'arrivée de Pablo Longoria à la tête du club beaucoup de choses ont bougé à l'OM et cet été ne sera pas de tout repos pour le président espagnol.entre les fins de contrat et le départ de Florian Thauvin au Tigres, les prêts avec option d'achat d'Arkadius Milik et Pol Lirola, et les fins de prêt sans option d'achat, Pablo Longoria aura du travail dès le mois de juin pour que Marseille redevienne compétitif.Depuis quelques semaines, les rumeurs de transferts agitent les supporters du côté de la Canebière.Car comme l'a annoncé le journaliste Mohamed Bouhafsi de RMC Sport lors d'un live Facebook,afin que Jorge Sampaoli, l'entraîneur argentin nommé fin février, puisse reconstruire un effectif à son goût, avec l'aide de Pablo Longoria. D'ailleurs, comme évoqué il y a déjà quelques semaines,Les Phocéens devront avant tout se focaliser sur le terrain et leurs deux derniers matchs de championnat pour savoir s'ils disputeront la Ligue Europa la saison prochaine, avant de se focaliser sur le mercato.