OM : Prêté au Spartak Moscou, Gigot pourrait revenir plus tôt que prévu

Samuel Gigot pourrait évoluer avec Marseille plus tôt que prévu. Âgé de 28 ans, le défenseur central s’était engagé en faveur du club phocéen le 29 janvier dernier, avant d'être prêté dans la foulée, jusqu'au mois de juin, au Spartak Moscou. Comme expliqué par L'Equipe - dans le contexte de guerre entre l'Ukraine et la Russie - l'OM étudie la possibilité de faire revenir le joueur plus tôt que prévu. Des discussions sont en cours avec l'UEFA du côté de Marseille qui attend de connaître de façon exacte le protocole concernant la signature des joueurs évoluant en Ukraine ou en Russie. Lundi, la FIFA a annoncé qu'en raison de la guerre en Ukraine, les joueurs étrangers des Championnats russes et ukrainiens pourront changer librement de club au printemps.Le club phocéen devra également sonder la DNCG pour une autorisation dans un contexte de masse salariale tendue pour Marseille, surveillé de près. Ces dernières heures, le joueur et son entourage d'un côté, ainsi Pablo Longoria, le président de l'OM et David Friio, son directeur technique, de l'autre, ont multiplié les discussions. Dans le viseur de quelques clubs français lors des derniers mercatos selon RMC Sport - Lyon , Nice, Lille -, Gigot pourrait possiblement s'entraîner du côté de la Commanderie avec l’autorisation du Spartak.