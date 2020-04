OM : pourquoi Thauvin apprécie autant Villas-Boas

Après une première saison très réussie sur la Canebière, André Villas-Boas pourra également se targuer d'avoir gagné la confiance des cadres de l'Olympique de Marseille. Plusieurs joueurs de l'équipe ont déjà tenu des propos très élogieux sur le technicien portugais, et non des moindres, à l'image de Dimitri Payet ou Florian Thauvin, élément les plus décisifs de l'effectif. Pour le champion du monde, le sens du relationnel et les petites attentions du technicien portugais font la différence.

Thauvin se confie sur la méthode de Villas-Boas

« Quand j'étais blessé il m'appelait, il prenait toujours des nouvelles, a confié Florian Thauvin à l'humoriste Malik Bentalha à l'occasion d'une discussion improvisée sur Instagram. Dès que je venais à la Commanderie, il prenait du temps pour discuter avec moi. Ses qualités d'entraîneur, il n'y a même pas besoin d'en parler. Tu regardes le classement, les matchs, il n'y a rien à dire. Le seul regret que j'ai c'est de ne pas avoir profité de ce temps-là avec lui . ». Par ailleurs, Florian Thauvin a certifié lors de ce live qu'il resterait à l'Olympique de Marseille l'été prochain.