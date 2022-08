Longoria demande du respect pour Veretout



Si Jordan Veretout débarque à l'OM ça sera la goutte d'eau pour faire déborder une intersaison déjà rocambolesque.

Pour ceux qui demandent pourquoi ce hashtag regardez la vidéo qui va suivre en dessous. C'est répugnant de valider de tels agissements. #VeretoutNotWelcome ! ⛔



Avant même qu’il ne débarque à Marseille, Jordan Veretout est confronté à une fronde populaire le concernant auprès des supporters olympiens.L’international tricolore aurait soutenu son beau-père dans une affaire judiciaire où ce dernier était accusé d’inceste.En conférence de presse, Pablo Longoria a été questionné à ce sujet ce mercredi. Le responsable olympien s’est rangé du côté du joueur,. « Il y a une question dans la vie : faire des jugements moraux, populaires d'une situation, qu'est-ce que cela signifie ? Je pose des questions : ''Est-il condamné ?'' Seconde question : ''Qu'a-t-il fait exactement ?'' On est sur des suppositions, non ? Dans la vie, naturellement, il faut avoir de l'éthique, des valeurs, aller vers les choses bien faites et droites», a lâché l’Espagnol.« Mais le jugement populaire, sur des rumeurs... C'est un réflexe de la vie actuelle, les réseaux sociaux : ils pensent ainsi, tout le monde doit suivre... Juger sur une supposition... C'est juste ? C'est moralement acceptable ? Je vous pose la question. Il faut avoir une réflexion générale sur ce type de sujet, et respecter les personnes. Voilà mon point de vue », a ajouté l’homme fort de l’OM.Malgré la mise au point du président,Un hashtag #VeretoutNotWelcome a même été lancé pour s’opposer à la venue de ce joueur.