OM : Payet aborde son avenir

Dimitri Payet se plaît à l'Olympique de Marseille. Responsabilisé par Jorge Sampaoli dans son rôle de leader technique, le joueur se montre au niveau dans cet exercice 2021-2022 avec un bilan de 9 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées en Ligue 1. Désormais dans une position de faux numéro 9, il a valorisé le nouveau système de l'actuel deuxième du Championnat de France, tenu en échec à Troyes lors de sa dernière sortie (1-1). "Le nouveau système me convient bien, avec les capacités physiques qui diminuent avec l'âge c'est mieux d'être dans l'axe., a-t-il expliqué lors de l'émission Rothen s'enflamme, sur RMC Sport.Appréciant les responsabilités "", Payet a abordé son futur. À 34 ans, le natif de Saint-Pierre verra son contrat avec l'OM se terminer en juin 2024, mais ne se voit pas ailleurs qu'au sein du club phocéen. "En renouvelant mon contrat, en revalidant mon salaire à la baisse, j'ai fait un geste fort qui a montré que si je voulais partir je l'aurais fait depuis longtemps, dans des pays exotiques, ou pour faire un dernier gros contrat, ce n'était pas le but., a-t-il affirmé, ne doutant pas de sa motivation. "Plus les années passent et plus je me rends compte du métier extraordinaire que je fais. Je kiffe les derniers moments, j'essaye de profiter au maximum.", même si il sait que ce ne sera pas aisé vu la concurrence chez les Bleus. "C'est toujours dans un coin de la tête, mais je vois le monde qu'il y a devant. Si cela ne vient pas il n'y aura pas de regret", a-t-il glissé. Élément important de la France lors de l'Euro 2016, achevé par une défaite en finale face au Portugal, Payet (38 sélections, 8 buts) n'a plus porté le maillot de la sélection tricolore depuis le 11 octobre 2018 et un France-Islande à Guingamp (2-2).