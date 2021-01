L’Olympique de Marseille est en passe de réaliser un très grand coup sur le marché des transferts en accueillant dans ses rangs l’avant-centre de Naples, Arkadiusz Milik. Sauf une mauvaise surprise de dernière minute, les décideurs phocéens devraient conclure un prêt jusqu’à la fin de la saison de l'international polonais et avec une option d’achat obligatoire qui se situerait entre 8 et 10M€. Une nouvelle qui ravit beaucoup de monde, y compris les anciennes gloires du club.

Milik, le joueur « parfait » pour l’OM



Parmi ceux qui se sont félicités de cette acquisition il y a Jean-Pierre Papin. Le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club estime que l’OM a tout à gagner en pariant sur un élément de telle qualité et avec un profil bien particulier. « Il répondrait à un réel besoin, a commencé par déclarer l’ancien international français lors d’une intervention, pour La Provence. On voit bien que son profil manque en ce moment à l’OM…Valère (Germain), par exemple, est un bon joueur, mais il est fait pour tourner autour d’un "9" dans un système à deux attaquants. Or, l’OM évolue en 4-3-3. »

"S’il vient, il fera la différence tout de suite, surtout dans les vingt derniers mètres. Il est très fort, il voit le but."



JPP n’est pas la seule ancienne vedette du Vélodrome à approuver le choix Milik. C’est aussi le cas de Fabrizio Ravanelli. Observateur assidu du championnat italien, la « Penna Bianca » estime même que c’est le joueur « parfait » pour la formation d’André Villas-Boas. « C’est un grand, a-t-il assuré l’Italien (52ans). S’il vient, il fera la différence tout de suite, surtout dans les vingt derniers mètres. Il est très fort, il voit le but. C’est le joueur parfait pour l’OM. Il a beaucoup de qualités, frappe du droit, du gauche, tire les coups francs…Il est aussi très bon de la tête. Il évolue à Naples, une ville passionnée qui vit le football de la même manière que Marseille, où c’est également très chaud. Quand on connaît déjà un tel contexte, c’est évidemment plus facile ensuite de s’adapter ». Des prédictions très optimistes de la part des deux anciens goleadors. Reste à savoir si elles se vérifieront sur le terrain.

L’enchaînement génial de Milik !