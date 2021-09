. Âgé de 17 ans, le défenseur polyvalentrejoindra alors le club phocéen. Le conseiller du jeune joueur l'a indiqué ce mercredi à l'Agence de presse sénégalaise (APS). « Oui, je peux vous confirmer qu’, il est encore à Diambars en raison de son jeune âge », a déclaré Bocar Seck à nos confrères. Capable de jouer dans l'axe comme sur le flanc gauche, l'adolescent avait disputé la CAN et le Mondial U17 en 2019.Soninterviendra dans le cadre du. Signé en décembre 2019 entre l'OM et le centre de formation basé à Saly Portudal, l'accord exclusif prévoit chaque année « une option prioritaire sur deux joueurs » des Diambars, ainsi que des échanges de bonnes pratiques entre les éducateurs des deux clubs. Pour rappel, le président de l’OM, Pablo Longoria, avait séjourné à Diambars au mois d'août dernier dans le cadre de ce partenariat initié par son prédécesseur.