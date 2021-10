OM : Nasri conseille Kamara pour son avenir

Nasri : "Je conseillerais à Kamara de prolonger. Tu seras plus mis en avant que dans une club du milieu de tableau en PL. Et c'est ton club, il y a un bon projet. T'as la vingtaine, de l'argent tu vas en gagner dans ta carrière."

"Joue une Ligue des Champions et ensuite pars"

et, pour le moment, aucune décision concernant une possible prolongation de contrat n'a été prise. Au fur et à mesure des saisons, l'importance du joueur, elle, ne cesse de croître. Après les 40 matchs disputés la saison dernière, il compte 11 rencontres sous le maillot phocéen, dans cet exercice 2021-2022, étant un élément sur lequel Jorge Sampaoli peut compter. Samir Nasri a pris la parole sur le thème du futur de Kamara, au micro du Football Club de Marseille sur Youtube, exprimant son désir de le voir prolonger son bail."En ce moment, il est taille patron. Mais c'est bien, continue!, a indiqué Nasri, tout jeune retraité et ancien joueur de l'OM dans l'équipe première, entre 2004 et 2008. Le choix de Kamara pourrait également être motivé par l'aspect affectif et avec ce facteur en tête, le champion d'Angleterre 2012 et 2014 (à Manchester City) a détaillé sa pensée. "C'est ton club formateur, ta ville, tu as grandi ici, tu ne peux pas partir gratuitement. Pars et quand tu reviens au club, tout le monde est content de te voir et tu sais que tu ne leur as pas fait un bébé dans le dos.", a-t-il indiqué. L'été dernier, un départ de Kamara aurait pu être possible, alors qu'il était courtisé par de nombreux clubs européens (Naples, AC Milan) mais finalement il est resté à l’Olympique de Marseille. Jusqu'à quand ?