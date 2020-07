Kostas Mitroglou, de retour de deux prêts infructueux à Galatasaray et au PSV Eindhoven, ne semble pas entrer dans les plans de son coach pour la saison prochaine, lui à qui il reste pourtant un an de bail à Marseille. L'attaquant grec n'a pas participé aux deux stages du club phocéen au Portugal et en Allemagne et une résiliation de son contrat marseillais serait au menu de Pablo Longoria, le nouveau "head of football" de l'OM. Le dirigeant va désormais s'échiner à trouver une solution pour un joueur qui émarge à environ 350 000 d'euros brut par mois à Marseille.

Un dossier mal géré



"C'est un dossier mal géré, surtout que la crise actuelle ne va pas aider à trouver une solution, a indiqué un proche du dossier à France Football. Amavi était enterré, il a été relancé par Villas-Boas et a de nouveau une valeur sur le marché. Mitroglou aurait pu rendre des services en ce début de saison. Là, il est à la cave... Il n'a aucune offre, aucun intérêt." Un feuilleton estival de plus à l'OM...