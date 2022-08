Le mercato estival se termine dans trois semaines et l’OM fait partie des clubs qui vont trembler durant cette période à l’idée de perdre l’un de ses hommes forts. Le club phocéen risque de voir partir son buteur polonais Arkadiusz Milik.

Milik veut continuer avec l’OM

Selon une information de La Provence, Milik a des touches avec plusieurs équipes étrangères. La Juventus de Turin, qui cherche à renforcer son secteur offensif, aurait pris des renseignements à son sujet. Et il en est de même en ce qui concerne Valence et le Borussia Dortmund. Pour l’instant, les responsables marseillais n’ont reçu aucune offre pour leur attaquant, mais la donne est susceptible d’évoluer.



A noter qu’Igor Tudor, le nouveau coach des vice-champions de France, compte sur l’ancien napolitain. Il veut travailler avec lui, contrairement à Bamba Dieng et à Cédric Bakambu. Et en ce qui concerne le principal intéressé, il est, lui aussi, désireux de poursuivre son parcours du côté du Vélodrome. Après la cohabitation compliquée avec Jorge Sampaoli, le Polonais estime qu’il n’a pas encore pu s’exprimer comme il le souhaitait avec les Provençaux.