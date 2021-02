Tout pour calmer les supporters. C'est en substance ce qui ressort de l'opération reconquête lancée par Frank McCourt. Après avoir mis son président, Jacques-Henri Eyraud, au placard, le propriétaire de l'Olympique de Marseille va venir faire un tour sur la Canebière pour discuter avec les différents groupes de supporters. A plus long terme, le Bostonien pourrait mettre la main au portefeuille.



Selon les informations du Phocéen, Frank McCourt travaillerait sur la mise en place d'une enveloppe de 80 M€, destinée exclusivement au recrutement lors du prochain mercato estival. Une information à prendre pour l'instant avec des pincettes puisque rien n'affirme (ni n'infirme) que l'Américain sortira une fois de plus le chéquier.

Sampaoli dans l'attente

Cependant, l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc marseillais laisse à croire que l'effectif phocéen sera forcément en partie remanié. L'entraîneur argentin est d'ailleurs déjà au travail et analyse les forces et faiblesses du groupe actuel. Nul doute que Frank McCourt et Pablo Longoria lui ont assuré qu'il pourrait recruter. Dans les limites du possible.