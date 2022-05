Après son large succès contre Strasbourg (4-0) cumulé au score de parité entre Lens et Monaco (2-2), l'Olympique de Marseille a assuré une qualification directe pour la prestigieuse Ligue des Champions la saison prochaine. Une grande satisfaction sportive et un objectif économique atteint pour Frank McCourt, qui a laissé éclater sa joie après la rencontre de samedi soir.

McCourt : "C'est incroyable !"

Il est assez rare de voir le propriétaire de l'Olympique de Marseille prendre la parole. Samedi, McCourt a dérogé à ses habitudes. Et l'Américain n'y est pas allé par quatre chemins.



"C'est incroyable. Vraiment incroyable. Je suis tellement heureux pour les supporters, s'est exclamé Frank McCourt. Jorge (Sampaoli) et Pablo (Longoria) ont travaillé comme ça toute l'année, ils ont travaillé ensemble. Et les joueurs les ont respectés et les ont écoutés et voilà où nous sommes. Je suis tellement heureux pour les supporters, c'est incroyable. Ce sont les meilleurs supporters, ils méritent ça. C'est une fin de saison magique. L'OM est de retour", a conclu l'homme d'affaire.