Recruté vendredi par l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba est davantage connu dans le milieu du football pour les doutes quant à son âge que pour sa pourtant jolie carrière, qui l'a conduit d'Anderlecht à Newcastle puis au FC Porto. Anderlecht, c'est justement là que les ennuis ont commencé pour le défenseur. Recruté à l'été 2011, celui qui a déjà été repéré par les Léopards de RD Congo créé la polémique. A tel point que la FIFA, fait rarissime, ouvre une enquête à propos de son âge. Et pour cause : l'intéressé est enregistré sous quatre dates de naissance différentes.

1988, 1991 ou 1994 ?

Alors considéré comme un grand espoir du football de son pays, Chancel Mbemba et son entourage ont pris l'habitude de balader leur monde, ainsi que le mettra alors en lumière une enquête du journaliste Romain Molina. Renseigné comme étant né le 8 août 1988 auprès de ses deux premiers clubs en RD Congo, dont MK Etanchéité, le jeune (?) homme se retrouve né le 30 novembre 1991 lors d'un match de qualification pour la CAN en juin 2012. Et comme si le tableau n'était déjà pas assez embrouillé, lors de sa signature à Anderlecht, voilà que la recrue avait pour date de naissance le 8 août 1994.

L'OM n'est pas dupe, Porto non plus

Chancel Mbemba sait-il lui-même quand il est venu au monde ? Rien n'est moins sûr : dans plusieurs interviews, l'homme sans âge estime être né en 1990. Voilà pourquoi les débuts du défenseur polyvalent en Europe seront un temps retardés, jusqu'à ce que la FIFA retienne la date du 8 août 1994 comme date de naissance officielle. Mais l'Olympique de Marseille a recruté en toute connaissance de cause un joueur qui a certainement quelques printemps de plus au compteur. Le FC Porto aurait-il laissé partir libre un élément âgé réellement de 27 ans ?