L'OM tremble, craignant des départs cet hiver, qui feraient beaucoup de mal à l'ambition du club de faire une bonne seconde partie de saison. Alors que Morgan Sanson a rassuré les fans marseillais, Steve Mandanda s'est lui aussi exprimé et le portier olympien ne voit pas de départs d'ici la fin du mois. « Dans le foot, il peut tout se passer, je ne peux pas le nier. Mais l'état d'esprit de ce groupe, c'est que. Déjà, avant toute chose, on est revanchards par rapport à la saison dernière. Ensuite on a un groupe qui est vraiment solidaire, qui est uni, qui vit bien, avec un staff en qui on a toute confiance et des résultats qui sont plaisants. À partir de là, on a tous envie de rester pour atteindre l'objectif de la Ligue des Champions », a confié l'international français en conférence de presse ce lundi.