Depuis plus d'une décennie, Steve Mandanda s'est imposé devant la cage de l'Olympique de Marseille. Le champion du monde 2018 est devenu un monument respecté du club phocéen, mais sa situation a brutalement changé depuis le début de cette nouvelle saison. Poussé vers le banc par Jorge Sampaoli, le gardien français n'est plus en odeur de sainteté et la sortie lui est gentiment pointée du doigt. Il a même été proposé à un club de Ligue 1.



Comme le révèle Foot Mercato, le vétéran de trente-six ans a ainsi vu son CV être transmis aux recruteurs de l'AS Monaco par ailleurs peu emballés par les prestations de leur portier allemand, Alexander Nübel. Pour l'heure, rien n'a filtré sur l'état d'esprit d'un Steve Mandanda qui doit osciller entre son amour du club marseillais et son envie d'exercer à nouveau régulièrement son métier.

L'heure du choix ?

Alors qu'il a perdu sa place de titulaire à l'OM et par ricochet sa place dans le groupe de l'équipe de France, Mandanda va devoir faire un choix crucial pour la suite (et fin) de sa carrière, lui qui reste pour l'heure sous contrat avec Marseille jusqu'en juin 2024.