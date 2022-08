L’OM avait identifié Ruslan Malinovskyi de l’Atalanta Bergame comme l’une des dernières recrues à attirer en ce mercato estival. Un échange avec le Turc Cengiz Under avait été discuté avec le club lombard. Jusqu’à vendredi, la tendance était favorable pour que ce deal se concrétise. Ce n’est désormais plus le cas. Les deux joueurs ne sont plus très chauds pour rejoindre les destinations qui leur ont été proposées. Et en particulier Malinovskyi.

L’échange avec Under sur le point de capoter

Après trois saisons passées dans le championnat italien, l’international ukrainien n’est pas sûr qu’un engagement avec l’OM soit une progression pour lui. Il songerait plutôt à une expérience en Premier League d’après ce que révèle La Provence. A moins que les responsables olympiennes ne parviennent à lui faire changer d’avis, il ne sera donc pas le dernier renfort estival des vice-champions de France.



Concernant Under, il n’est pas non plus très emballé à l’idée de signer avec l’équipe Giam Piero Gasperini. Le numéro 17 olympien est plutôt satisfait de son séjour à Marseille et ne voit pas de raison de repartir en Italie. Il est d’autant moins séduit par cette perspective qu’il a été titularisé par Igor Tudor lors des deux premiers matches de la saison.