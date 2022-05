Cette fois-ci, il n'y a plus de doute : Jorge Sampaoli devrait bien continuer son aventure à Marseille. Le technicien argentin avait déjà laissé entendre en conférence de presse qu'il serait présent à la reprise, avec un "oui" bref mais clair suite à une question d'un journaliste sur le sujet. Ce mercredi, c'est son président Pablo Longoria qui a pris la parole. Et le dirigeant a tenu des propos forts.

"Jorge Sampaoli est une personne fondamentale pour le projet"



"Parler de Jorge Sampaoli, c'est parler d'un grand coach, qui a réalisé un travail extraordinaire tout au long de la saison, s'est enthousiasmé Pablo Longoria sur RMC, au micro de Jérôme Rothen. Il est important de dresser le bilan de la saison, on l'a déjà fait, a confié le dirigeant marseillais. On a beaucoup analysé ces dernières semaines, les choses qu'on a bien faites, celles qu'on peut améliorer. Il y a beaucoup d'autocritiques à l'intérieur du club. Notre niveau d'exigence est élevé."



"L'intention du club est de donner de la continuité à ce projet, a continué le jeune dirigeant espagnol. On doit tendre vers la stabilité, ce qu'il n'est pas toujours aisé de trouver dans le football. Il faut trouver de la logique, de la continuité, de la régularité dans la prise de décision (...) Jorge Sampaoli est une personne fondamentale pour le projet", a conclu Longoria. Une sortie qui ne devrait pas laisser Sampaoli insensible.