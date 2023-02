OM : Longoria livre un secret concernant la venue de Vitinha au club

Vitinha est devenu un nouveau joueur de l'Olympique de Marseille mardi lors du dernier jour du mercato hivernal. Alors que ce dossier semblait avoir été abandonné par l'OM suite à l'impossibilité économique du club phocéen, l'attaquant de 22 ans a finalement posé ses valises sur la Canebière. Débarqué pour plus de 30 millions d'euros en provenance de Braga, il est devenu la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM et il a été présenté à la presse ce jeudi en compagnie de son président Pablo Longoria. Ce dernier a d'ailleurs avoué comment le transfert avait été possible financièrement parlant.

La confession de Longoria sur la réussite du transfert Vitinha

"Je suis toujours surpris qu'on parle toujours du prix d'un joueur avec les montants des transferts. Il faut prendre en considération le salaire, la durée du contrat. C'est complexe. Il faut tenir compte de la trésorerie, savoir en combien de temps on paie les joueurs. Il y a la masse salariale à stabiliser, les prix de vente, savoir à quel moment les clubs paient les joueurs. On n'a pas changé de dimension. On fait du football avec les moyens à disposition. On a fait notre calcul pour chercher à renforcer l'effectif en jouant sur la trésorerie, sur la capacité d'amortissement, sur les salaires des joueurs pour avoir une situation économique au 1er février identique à celle du 31 décembre. On pense avoir renforcé l'effectif. C'est donc une indication économique positive", a confessé le président de l'OM, mettant les choses au clair sur la situation économique du club phocéen. Voilà qui est dit !