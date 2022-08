OM : Longoria, l’affamé du mercato

Dix joueurs sont arrivés cet été à Marseille, et l'on rajoute évidemment Igor Tudor, successeur de Jorge Sampaoli sur le banc. Et ce n'est probablement pas terminé. Pablo Longoria l'a confirmé samedi soir, quelques minutes avant le coup d'envoi d'OM-Nantes, une des affiches de la 3e journée de Ligue 1.

"On doit encore compléter l'effectif. D'ici au 31 août, on doit faire quelque chose, a confié le jeune président olympien devant les caméras de Canal+, cité par RMC Sport. C'est vrai qu'on cherche un défenseur central et qu'on cherche à boucler des opérations pour renforcer la prestation défensive de l'équipe."

Bailly annoncé

A l'image du mercato estival précédent (neuf recrues) le dirigeant espagnol n'hésite pas à chambouler une bonne partie de l'effectif. Cet été 2022 se distingue sous le signe de la défense avec déjà six éléments dans ce secteur : Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Nuno Tavares et Issa Kaboré.

Eric Bailly (Manchester United) devrait enrichir encore plus l'arrière-garde olympienne avant la fin du mercato. Pablo Longoria, aguerri dans les cellules de recrutement notamment en Italie (Atalanta, Sassuolo, Juventus) et en Espagne (Huelva, Valence), ne loupera pas la moindre opportunité jusqu'au bout.

Frank McCourt, le patron de l'OM, aimerait bien que son président accélère aussi dans le sens des départs avec indemnités à la clé. Les caisses du club en ont besoin.