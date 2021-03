OM : Longoria à la baguette d'un Mercato XXL ?

L’Olympique de Marseille a pris un tournant dans sa saison avec l’arrivée du fougueux Jorge Sampaoli et le remplacement de Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria aux commandes du club. Une volonté de rupture souhaitée par Frank McCourt, conscient que la situation était intenable dans l’environnement marseillais. Si les grandes manœuvres ont donc commencé sur le plan de l’organigramme et de la communication, le sportif restera le nerf de la guerre. Comme toujours. Et sur ce plan, aussi, McCourt sera attendu au tournant.

Longoria aura carte blanche

L’homme d’affaire américain a été interrogé sur les perspectives en matières de transferts afin de renforcer une équipe incapable de rivaliser pour le titre. S’en s’étendre sur le sujet, McCourt a confirmé que Longoria avait désormais carte blanche sur le mercato. "Je pense que c’est à Pablo de me présenter un budget", a-t-il expliqué à La Provence, avant d’assurer qu’il se rendrait plus souvent dans la cité phocéenne. « Ce qui est sûr, c’est que vous me verrez plus souvent ».

« McCourt remettra au pot en fin de saison »

Journaliste pour L’Équipe, Mathieu Grégoire a quant à lui précisé que Frank McCourt remettrait la main à la poche. « McCourt n’a pas évalué son nouvel effort, il remettra pourtant au pot en fin de saison, encore ». Il reste à savoir dans quelles proportions… Pour rappel, McCourt avait annoncé un investissement à hauteur de 200 millions d’euros lors de son arrivée il y a 4 ans. Une période qui avait marqué la première phase du projet, avant que l’OM n’embraie sur une politique de trading avec de jeunes joueurs.