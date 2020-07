OM : Les grandes lignes du Mercato dévoilées par Villas-Boas

L'Olympique de Marseille aborde une phase importante dans cette intersaison, tant sur le rectangle vert - avec un deuxième stage en Allemagne - que dans les coulisses, où le mercato estival prend une nouvelle tournure. Le club a officialisé mardi le prêt du défenseur Leonardo Balerdi, deuxième recrue officielle de l'été après le milieu défensif Pape Gueye. Mais Marseille ne s'arrêtera pas là.

Arrivées : un attaquant et (peut-être) un latéral gauche

Départs : aucune offre pour les joueurs majeurs de l'effectif

Dans un entretien accordé à La Provence, André Villas-Boas en a dit un peu plus sur le mercato. Après Balerdi, deux profils sont recherchés. « On cherche encore à finaliser trois options supplémentaires : un défenseur central (l'entretien date de lundi avant l'arrivée de Balerdi, NDLR),. Si ça marche plutôt bien, on peut l'essayer. Ça dépend de plusieurs choses, de sa prolongation, des clubs qui s'intéressent à lui et des options qu'on peut avoir dans ce mercato. [...] Ce mercato est important car, la saison dernière, on a été l'équipe qui a utilisé le moins de joueurs à plus de 200 minutes. Seulement seize. », a expliqué "AVB".L'entraîneur de l'OM l'assure : l'attaquant en question ne sera pas M'Baye Niang. « Je ne sais pas pourquoi le nom de Niang est sorti. On a été contacté par son agent en février, car Andoni avait une bonne relation avec lui. On avait affiché un intérêt pour un transfert à la fin de l'année. Son profil est intéressant, mais d'une part on n'a pas d'argent et d'autre part, on n'a pas mis son nom dans notre liste de joueurs à acheter. [...]. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la qualité, mais parce qu'on n'a pas les capacités et qu'on cherche un autre profil ».Le technicien portugais a par ailleurs précisé que dans le sens des départs, les joueurs importants de son effectif ne croulaient pas sous les offres. ", lance Villas-Boas, qui certifie que le départ de Maxime Lopez n'est pas acté. "J'ai vu. Mais officiellement, on n'a rien. On a plutôt une bonne relation avec Séville. Je n'ai pas ce type d'informations. De toute façon, on est dans une relation ouverte avec les joueurs. Dès les premiers jours, je leur ai dit de venir me voir si jamais ils avaient une offre sportivement et/ou financièrement intéressante pour eux...".