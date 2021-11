Gerson, Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder, Pau Lopez, Luan Peres ou encore William Saliba, la liste des recrues estivales de l'Olympique de Marseille a été particulièrement longue et ne s'est pas arrêtée à ces noms-là. Désireux de renouveler et de modifier l'effectif phocéen comme il l'entendait, Jorge Sampaoli a profondément changé le visage de l'équipe. Pour autant, l'entraîneur argentin souhaite poursuivre son chantier lors du prochain mercato hivernal.



C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre ce vendredi en conférence de presse, à deux jours du choc de Ligue 1 prévu ce dimanche (20h45) face à l'Olympique Lyonnais (14e journée). "On a dit à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) que le club avait besoin de joueurs confirmés." Reconnaissant que son projet était "basé en partie sur la jeunesse", Sampaoli a appuyé le fait qu'il y avait également besoin de davantage de "joueurs mûrs qui ne sont pas là".

Sampaoli se "bat tous les jours"

Confiant bien qu'il ait conscience que tout ne se fera pas en un claquement de doigts, Jorge Sampaoli a ajouté, en parlant de sa direction : "Je me bats tous les jours afin qu'ils prennent en compte nos besoins. [...] On demande à des joueurs qui n'ont pas encore suffisamment d'expérience d'être au top. C'est très difficile."

