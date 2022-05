OM : Le club va pouvoir recruter cet été

Soulagement pour l'Olympique de Marseille. Qualifié directement pour la prochaine Ligue des Champions, le club phocéen va pouvoir se montrer actif sur le marché des transferts, qui ouvrira ses portes le vendredi 10 juin 2022 à minuit et s'achèvera le jeudi 1er septembre à 23 heures. Sous le coup d'une interdiction de recrutement pour deux mercatos infligée par la FIFA dans le cadre de l'affaire Pape Gueye (recruté libre à l'été 2020 alors qu'il était sous contrat avec Watford), le club phocéen a reçu une nouvelle positive, ce lundi dans l'après-midi.

Un jugement sur le fond de l'affaire prévu en octobre

En effet, comme l'explique L'Equipe, alors qu'ils avaient fait appel de l'interdiction devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), ce dernier a notifié par courrier ce lundi après-midi que le recrutement sera possible lors du mercato estival. Le jugement sur le fond, lui, se déroulera en octobre prochain, tandis que le caractère suspensif de la procédure d'appel a été retenu par le TAS, informe le quotidien sportif. Le club phocéen est attendu devant la DNCG, ce mardi, d'après RMC Sport. L'espoir du club est centré autour d'une masse salariale plus encadrée dans l'optique de pouvoir recruter plus librement, sans "faire de folie", cependant, glisse la source.

Ces derniers jours, l'OM a dû composer avec le départ de Boubacar Kamara. En fin de contrat, le joueur a pris la direction d'Aston Villa jusqu'en 2027, et ne disputera pas la C1 avec les Villains. Dimanche, il a justifié son choix en conférence de presse. "J'ai voulu changer d'air. Cela fait dix-sept ans que je suis à l'OM avec qui j'ai déjà joué la Ligue des Champions. Que voulez-vous que je vous dise ? J'ai eu ce feeling avec Aston Villa". En avril dernier, avant le dénouement du championnat de France, Jorge Sampaoli avait estimé vouloir trois ou quatre renforts, dans le but d'élever le niveau de l’effectif. Place donc au marché.