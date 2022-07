OM : La promesse de Longoria

L’Olympique de Marseille se montre pour l’instant très discret sur le mercato. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Jorge Sampaoli a fait le choix de jeter l’éponge. A l’exception du jeune défenseur du Havre, Isaak Touré (en plus de Samuel Gigot, recruté dès l'hiver dernier), les vice-champions de France n’ont encore enrôlé personne. Mais, les choses devraient vite s’accélérer. C’est du moins la promesse qu’a faite ce mardi leur président Pablo Longoria.



En marge de la présentation d’Igor Tudor, le nouveau coach, Longoria a assuré qu’il y aura forcément des mouvements prochainement. Aussi bien dans le sens des arrivées que celui des départs. « Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe, a martelé l’Espagnol. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs ».



Longoria n’a rien dévoilé de l’identité des cibles qui sont visées. En revanche, il a fait savoir qu’il se peut fort que les supporters olympiens ne reconnaissent plus trop leur équipe. « C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes », a indiqué l’homme fort de l’OM.