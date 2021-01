OM : La piste Mehdi Léris ?

Après les arrivées du défenseur droit (ou milieu droit) espagnol Pol Lirola (23 ans), prêté par la Fiorentina, et de l'attaquant axial international polonais Arkadiusz Milik (26 ans), prêté par Naples, l'Olympique de Marseille chercherait encore à se renforcer. Et plus précisément au milieu de terrain, durant ce Mercato hivernal. Alors que le départ de Morgan Sanson en direction d'Aston Villa ne semble faire visiblement plus aucun doute, la direction du club phocéen paraît également être en quête d'un remplaçant, dans ce secteur de jeu. Différents noms ont ainsi déjà circulé. Parmi ceux-ci, on peut citer le milieu offensif (ou ailier) international algérien Farid Boulaya (27 ans), pensionnaire de Metz, ou bien encore le milieu offensif (ou ailier gauche) international marocain Amine Harit (23 ans), qui évolue aujourd'hui à Schalke 04 en Allemagne. La Provence a également mis en lumière un autre nom. En effet, il s'agit de Mehdi Léris.

Léris a notamment évolué à la Juventus Turin

Ce milieu offensif franco-algérien, âgé aujourd'hui de 22 ans et formé en Italie, et plus précisément au Chievo Verone ainsi que dans les équipes de jeunes de la Juventus Turin en 2016-17, évolue, depuis 2019, du côté de la Sampdoria de Gênes. Le club, avec qui il est encore sous contrat jusqu'en 2024, l'avait alors acheté, à l'époque, environ trois millions d'euros. Depuis le début de cette saison en cours, Mehdi Léris a disputé un total de 14 rencontres avec la Samp. Toujours d'après La Provence, Pablo Longoria, le directeur sportif de l'OM, pourrait tout à fait activer cette piste, dans la mesure où le profil du joueur, natif de Mont-de-Marsan, semble bel et bien lui plaire. De plus, son arrivée permettrait alors également de compenser un autre éventuel départ. En effet, il s'agirait de celui du milieu offensif international serbe Nemanja Radonjic (24 ans), qui n'a jamais vraiment réussi à convaincre, depuis son arrivée en 2018, et qui pourrait bien aller voir ailleurs.