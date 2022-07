Bamba Dieng a été la grande révélation marseillaise du dernier exercice de la Ligue 1. Le jeune Sénégalais s’est illustré en marquant 8 buts et offrant une passe décisive (en 36 matchs joués). Une éclosion qui lui a notamment permis d’intégrer l’équipe nationale sénégalaise, avec laquelle il est devenu champion d’Afrique en février dernier.

Dieng aura un concurrent de plus

Dieng a connu une excellente première saison à l’OM, et il espère pouvoir en vivre une autre. Selon une information de La Provence, l’attaquant de 22 ans n’a aucune envie de quitter le club cet été alors que des rumeurs lui prêtent l'intention de changer d'air et que L'Équipe fait part d'un intérêt du SC Fribourg pour ses services. Même s’il n’est pas assuré de jouer titulaire sous les ordres d’Igor Tudor, il veut rester et se battre pour sa place.



Dieng est actuellement le seul véritable neuf que possède l’OM dans son effectif en compagnie d’Akradiusz Milik. Mais, une autre « pointe » est attendue dans les prochaines heures dans la cité phocéenne, en la personne de Luis Suarez. Cet avant-centre colombien va débarquer en provenance de Grenade.