OM : Kluivert dans le viseur du club

Justin Kluivert viendra-t-il renforcer l'OM ? Auteur de 6 buts et 6 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues avec l'OGC Nice lors de l'exercice 2021-2022, l'attaquant est dans le viseur du club phocéen. D'après des informations de RMC Sport, la représentante de Kluivert, Rafaela Pimenta, rencontre le club marseillais ce jeudi afin de discuter d'une possible arrivée du joueur. Un élément qui, pour rappel, reste sous contrat avec l'AS Rome jusqu'en juin 2023 et avait été prêté à Nice lors de la saison écoulée.

Marseille veut se renforcer pour être compétitif en Ligue des Champions

Toutefois, José Mourinho n'aurait pas forcément dans l'idée de l'inclure dans ses plans pour le prochain exercice. Il faudrait donc lui trouver un point de chute et, à ce titre, Marseille pourrait sauter sur l'occasion. Le club phocéen disputera la Ligue des Champions après avoir terminé à la seconde position du classement de Ligue 1 et l'éventuel renfort pourrait possiblement plaire à Jorge Sampaoli, qui ne serait pas totalement certain de son propre futur au sein de l'Orange Vélodrome, à en croire les informations de AS, notamment en raison du peu d'activité sur le marché des transferts jusqu'alors.



La DNCG a par ailleurs donné son feu vert concernant la situation financière de Marseille ce jeudi, et le profil de Kluivert, qui a su se faire plus ou moins remarquer sous les maillots de l'Ajax Amsterdam, à Lepizig ou avec l'AS Rome, semble visiblement coller avec les envies des dirigeants de l'OM. Reste à savoir comment le dossier se conclura.