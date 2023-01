Particulièrement calme depuis son arrivée à l’OM, Igor Tudor a renoué avec son caractère volcanique ce jeudi matin. En conférence de presse d’avant-match contre Monaco, l’entraîneur de Marseille n’a pas supporté les questions de la presse vis-à-vis du mercato phocéen et du possible départ de Bamba Dieng. « Je ne parlerai pas de Mercato que ce soit sur les arrivées et les départs. Il reste quelques jours, on fera le bilan après. On va parler du match qui nous attend et on veut parler sur la lancée » a-t-il lancé aux journalistes.

Pour rappel, l’OM tente de boucler la venue de Terem Moffi (FC Lorient). Pour prendre le dessus sur le voisin niçois également intéressé par le joueur, Pablo Longoria a décidé d’inclure Bamba Dieng dans l’opération. Le profil de l’attaquant sénégalais plaît au coach des Merlus, Régis Le Bris. Mais, le genou fragile de Bamba Dieng pourrait faire capoter l’opération. De plus, Terem Moffi privilégie Nice plutôt que Marseille pour sa future destination.