Ce serait donc lui l'option désirée par Pablo Longoria. Après le séisme provoqué par la séparation des chemins entre l'OM et Jorge Sampaoli, plus tôt ce vendredi, le président du club phocéen avait eu une phrase forte en conférence de presse. "On a des conversations avec des candidats. On a un candidat en tête, c'est la piste qu'on va privilégier", disait Longoria. Lui ce serait Igor Tudor, d'après les informations de L'Equipe.

Les options De Zerbi et Stéphan auraient été étudiées

Sélectionné à 56 reprises avec la Croatie entre 1997 et 2006 lors de sa période de joueur, l'ancien défenseur central de la Juventus Turin est entraîneur depuis 2012 et a notamment dirigé l'Hellas Vérone, lors de sa dernière expérience, avec un exercice de Serie A achevé à la 9ème place et un départ dans la foulée. Libre, Tudor aurait tapé dans l’œil du président de l'OM, qui rechercherait un coach possédant une "certaine philosophie de jeu", selon le quotidien sportif.



Dans ce registre de la philosophie de jeu, le dirigeant du club phocéen était déjà au travail, depuis 15 jours, sur plusieurs dossiers, alors qu'il avait senti le vent tourner concernant le cas de Jorge Sampaoli, indique L'Equipe. Les options de Roberto De Zerbi (Chakthior Donetsk) ou Julien Stéphan, actuel entraîneur de Strasbourg, auraient été étudiées par le natif d'Oviedo. Ce dernier a d'ailleurs confié son espoir de trouver le successeur de Sampaoli d'ici lundi, date du début de la préparation de l'Olympique de Marseille pour l'exercice 2022-2023. Cela pourrait ne pas tarder.