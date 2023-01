OM : Igor Tudor en dit un peu plus sur l’arrivée d’un attaquant

Tic-Tac. A minuit, le mercato d’hiver 2023 fermera ses portes. Comme les 19 autres formations de Ligue 1, l’OM cherche à se renforcer dans cette dernière ligne droite. Marseille souhaite enrôler un numéro 9 pour faire souffler Alexis Sanchez, seul buteur de métier dans l’effectif phocéen après le départ de Bamba Dieng à Lorient. Alors que la piste Terem Moffi est définitivement refermée, l’OM est proche d’un accord avec Braga pour la venue de Vitinha pour la somme de 32 millions d’euros selon les médias portugais. En conférence de presse, Igor Tudor a évoqué cette piste et la façon dont il allait intégrer cette nouvelle recrue.

Tudor parle de l’arrivée de Vitinha et de sa future intégration dans son onze

"Je ne peux pas vous donner de nom, mais oui on aimerait recruter un attaquant. On espère que ça va se faire, mais ce n'est pas grave non plus si on n'y arrive pas, on fera avec ce qu'on a. Cela dépendra du type de joueur qui arrive, si c'est un attaquant fixe, ça sera différent d'un joueur plus mobile qui peut jouer différents postes. C'est possible aussi de les voir jouer ensemble, et il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres joueurs dispos pour ce secteur offensif. La concurrence se fait chaque jour de plus en plus intense" affirme l’entraîneur croate.