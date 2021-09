OM : Harit prêté par Schalke 04

Des baisses de salaires de trois joueurs afin de faciliter la venue d'Harit ?

Une dixième recrue pour l'Olympique de Marseille. Ce jeudi, deux jours après la clôture du marché estival, le club phocéen a officialisé l'arrivée en prêt d'Amine Harit en provenance de Schalke 04. Prêté pour une saison sans option d'achat, l'international marocain (11 sélections) avait participé à un entraînement lundi avec Marseille.précise l'actuel cinquième du Championnat de France sur son site officiel.Un transfert qui aurait été facilité par certains gestes du côté de l'effectif dirigé par Jorge Sampaoli., le gendarme financier du football français surveillant la situation financière de l'OM. Par ailleurs, Harit aurait accepté de faire quelques efforts au niveau de son salaire par rapport aux conditions prévues au départ, toujours selon la même source. "Fin dribbleur, dynamiteur, il aime percuter et faire des différences à l'approche de la surface adverse. Il est ainsi capable de jouer comme milieu offensif, dans l'axe ou sur les ailes. Un atout offensif de plus dans l'effectif de Jorge Sampaoli cette saison", se félicite l'OM, qui se déplacera à Monaco, le 11 septembre, après la trêve internationale. Pour sa part, Harit n'a plus joué depuis le 22 mai dernier.