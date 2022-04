Deux buts et deux passes décisives : en quatre semaines et autant d'apparitions en Ligue 1, Amine Harit s'est totalement relancé sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. « Je suis dans une bonne période et je me sens de mieux en mieux depuis quelques semaines. En football, il faut toujours avoir de l'espoir et croire en soi. J'attendais mon moment, il est arrivé. Tant mieux pour moi et pour le groupe », a réagi l'international marocain de 24 ans après sa belle prestation face à Montpellier (2-0), dimanche en clôture de la 31e journée, couronnée par une passe décisive sur l'ouverture du score de Bamba Dieng.

Une proposition de l'OM en fin de saison ?

Présenté comme sorti des plans de Jorge Sampaoli et des dirigeants phocéens il y a encore un mois, le joueur prêté par Schalke 04 peut de nouveau croire en ses chances de voir l'OM lui faire une proposition en fin de saison. C'est en tout cas ce que laisse entendre le quotidien régional La Provence, qui évoque une réflexion à son sujet dans l'état-major sportif olympien.



En grande difficulté entre octobre et mars, l'ancien Nantais se laisse le temps de trancher au sujet de son avenir, lui que l'on dit également pisté par Villarreal. Une seule chose est sûre : son contrat avec Schalke prend fin le 30 juin et ne sera pas renouvelé.