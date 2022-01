Prêté par Arsenal pour une saison, Mattéo Guendouzi réalise actuellement une excellente saison sous les couleurs de l’OM. Le néo-international tricolore se plait chez les Phocéens, à tel point qu’il se voit bien rester plus longtemps que prévu au sein du club phare sud de la France. L’ex-Lorientais affiche même clairement son envie de signer de manière définitive avec Marseille.

Guendouzi est « épanoui » à Marseille

"Je m'inscris dans la durée ici, ce n'est pas un simple prêt d'un an. Je vais tout faire pour emmener l'OM en Ligue des champions l'année prochaine. Mais que l'on se qualifie ou pas ne changera rien à mon souhait : rester à l'OM", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à La Provence.



Si Guendouzi est tombé sous le charme de Marseille, c’est aussi en raison de la passion des supporters. Il avoue que l’atmosphère qui règne autour du club l’aide à se transcender et à donner le meilleur à chaque fois qu’il enfile la tunique ciel et blanc : « Je me sens pleinement épanoui que ce soit sur le terrain ou dans la vie de tous les jours. Toute la ville est derrière le club et heureuse quand on gagne jusqu'au match suivant. En cas de défaite la ville s'éteint, c'est ça Marseille."