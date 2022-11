Vainqueur cette année de la(équivalent en Amérique du Sud de la Ligue des champions) et de laa fêté cela dans les rues de Rio de Janeiro. L'occasion pour Gabriel Barbosa, "Gabigol", de lancer dimanche un appel en direction de Marseille."Gerson, reviens. Ta maison est ici. J'ai vu ce drapeau, tu m'as manqué", a lâché l'attaquant de 26 ans à l'encontre du milieu de l'OM, plus que jamais sur le départ.L'international brésilien (non retenu pour la Coupe du monde) évoquait un drapeau du Flamengo avec le portrait du joueur olympien.Gerson et Gabigol ont été coéquipiers entre janvier 2020 et juin 2021.