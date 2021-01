Encore et toujours, l'Olympique de Marseille demeure à la recherche d'un grand attaquant. Récemment, les dirigeants phocéens ont creusé plusieurs pistes, dont celles menant à Gaëtan Laborde (Montpellier), ou plus récemment au napolitain Arkadiusz Milik et au Wolve prêté à la Fiorentina, Patrick Cutrone. Tout cela sans aboutir au moindre résultat. Pourtant, l'OM a eu l'opportunité de recruté un véritable "grand attaquant".



Et cette fois ce n'est pas Marseille qui est allé à la pêche, mais le postulant lui-même qui s'est proposé, par l'intermédiaire de son agent. Diego Costa, libre depuis sa résiliation de contrat avec l'Atlético de Madrid, a ainsi postulé pour venir renforcer l'effectif olympien. Aujourd'hui âgé de trente-deux ans, celui qui a porté le maillot de la Roja à vingt-quatre reprises aurait pu être un atout de poids à l'avant de l'attaque marseillaise. Mais Pablo Longoria a donc décidé de se passer de ses services.

Un salaire trop important ?



Lors de son passage à l'Atlético, Diego Costa a disputé 215 matches et a inscrit 83 buts, tout en délivrant 36 passes décisives. Pas suffisamment attrayant aux yeux de Longoria qui semble préférer un joueur plus jeune et peut-être moins sujet aux blessures. Le salaire de l'international espagnol aura sûrement été un frein, lui qui émargeait aux alentours de huit millions d'euros annuels avec Madrid.