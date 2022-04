Considéré à juste titre comme un apôtre de Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli cultive néanmoins quelques différences avec son compatriote argentin. L'actuel entraîneur de l'Olympique de Marseille se montre notamment plus pragmatique que son prédécesseur, avec une plus grande souplesse dans ses choix et ses préceptes. Un levier qu'Eric Di Meco apprécie particulièrement.

"Sampaoli, c'est plus que cohérent"

Souvent critique au sujet de Sampaoli, l'ancien défenseur légendaire de l'Olympique de Marseille a cette fois-ci tenu des propos élogieux envers le technicien. « C’est quand même fascinant, on a beaucoup fait la comparaison avec Bielsa, mais il n’y a pas de comparaison à faire finalement, s'est enthousiasmé l'ex-défenseur sur RMC. Parce que Bielsa lui, j’ai le souvenir d’un vestiaire qui se tend parce qu’il a des idées et il n’a jamais transigé même sur une fin de saison qui est partie un peu en saucisse. La grande force de Sampaoli finalement, c’est qu’au moment du sprint final, là où il faut resserrer un peu tout et là où on a eu peur, c’est qu’on se rend compte que c’est plus que cohérent. Ils sont impressionnants en ce moment », a conclu Di Meco. Une chose est sûre : avant le Clasico, Sampaoli a le vent en poupe.