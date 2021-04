Florian Thauvin sera bientôt libre de tout engagement, vu que son contrat avec l’Olympique de Marseille expire dans deux mois seulement. Curieusement, l’international tricolore n’est pas aussi sollicité que lors du précédent mercato estival. Cela étant, il bénéficie encore de quelques touches et en particulier en Angleterre. Selon The Sun, Crystal Palace étudie la possibilité de le faire signer.

Le salaire de Thauvin pose problème

Après avoir intéressé Leicester City, le champion du monde figure donc dans le viseur des Eagles, 13emes au classement de la Premier League actuellement. Ils le voient comme une alternative à Ismaila Sarr, le sociétaire de Watford. Les émoluments du Marseillais posent cependant problème. Les Londoniens sont très réticents à l’idée de lui verser 5M€ par an.



Pour rappel, un autre marseillais a effectué un séjour du côté du Selhust Park il y a de cela quelques années, en la personne de Steve Mandanda. Et ce ne fut pas une grande réussite. Il est reparti au bout d’un an et après avoir très peu joué.

