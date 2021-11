Il est considéré comme l'un des tout meilleurs joueurs de Ligue 1 depuis le début de la saison. Au four et au moulin au sein de l'Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta régale ses supporters et s'impose chaque jour un peu plus comme la plaque tournante et le maillon décisif de l'OL. Mais si le club de Jean-Michel Aulas a réussi un bon coup en allant chercher le Brésilien alors en échec à l'AC Milan, l'Olympique de Marseille aurait pu le devancer.



C'est ce qu'a raconté Carlos Mozer dans les colonnes de La Provence. L'ancien joueur emblématique de l'OM, un temps devenu directeur sportif de Flamengo, avait vu éclore Lucas Paqueta au sein du club brésilien et avait alors contacté Marseille pour lui en parler. "J'avais appelé mes amis à Marseille pour leur dire qu'il était vraiment fort. [...] Cela ne s'est pas fait et aujourd'hui, c'est Lyon qui en profite. Il y a de nombreux anciens joueurs brésiliens de l'OM qui habitent au Brésil et qui savent le caractère et la qualité qu'il faut pour jouer à Marseille. C'est dommage que le club ne se renseigne pas auprès de nous."