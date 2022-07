OM : Clauss adresse un joli message à Lens

"Une fierté et un privilège de porter tes couleurs Sang et Or"

Il ne voulait pas partir sans quelques mots de reconnaissance. Mercredi soir, Jonathan Clauss a signé un contrat de 3 ans en faveur de l'Olympique de Marseille pour un montant de 7,5 millions d'euros (et divers bonus) alors. Devenu une pièce essentielle du dispositif de Franck Haise au cours des 2 dernières saisons, le natif de Strasbourg a salué le club nordiste sur les réseaux sociaux."Cher RC Lens, après l'officialisation de ma signature dans mon nouveau club, il est temps de te dire MERCI pour tout ce que tu m'as apporté., a notamment souligné le nouvel élément de l'OM. Bien conscient de l'importance des fans de Bollaert, Clauss a continué : "Vous êtes l'âme de ce grand club et vous resterez dans mon cœur pour toujours. A ma bande de fous furieux, merci pour tous ces moments inoubliables sur le terrain et en dehors, quel kiffe d'avoir mouillé le maillot à vos côtés, bonne continuation mes soldats".Remerciant également son entraîneur, l'ensemble du staff, et les dirigeants, Clauss a jugé qu'il était désormais l'heure d'entamer un "nouveau défi" sur la pelouse de l'Orange Vélodrome avec l'OM. Le latéral, capable également d'évoluer en piston a disputé son dernier match avec Lens lors du succès contre Rodez en amical (1-0) et