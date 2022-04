OM : Chiellini, le rêve fou de Longoria

À l'été 2021, Pablo Longoria, fraîchement nommé président de l'Olympique de Marseille, a fait jouer à plein ses réseaux pour attirer plusieurs éléments du côté de la Canebière. Des choix souvent payants, comme l'illustrent depuis plusieurs mois les exemples que son Mattéo Guendouzi et William Saliba. Pour ne citer qu'eux. Près d'un an plus tard, le dirigeant phocéen veut remettre le couvert, et le voilà qui vise du très lourd, en la personne de Giorgio Chiellini.

S'il n'a pas clairement dit qu'il voulait spécifiquement le recruter, Pablo Longoria ne s'en est pas montré moins clair au moment d'évoquer le sujet dans les colonnes de Tuttosport. La Serie A est un lieu qu'il a fréquenté et qu'il connait bien. Aussi, il n'a pas esquivé la question posée par le média transalpin. "Giorgio (Chiellini) est un ami. C'est un véritable leader. Dans le football d'aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Qui ne voudrait pas de Chiellini ? À la Juve, ce sont surtout les valeurs du club que j'achèterais."

Une expérience bienvenue

Malgré son âge avancé de trente-sept ans, le défenseur turinois reste une valeur sûre à son poste, et son expérience et ses fameuses "valeurs" mentionnées par Pablo Longoria, seraient autant d'atouts pour l'Olympique de Marseille. Pas sûr toutefois que la Vieille Dame accepte de se séparer de son capitaine présent chez les Bianconeri depuis presque dix-sept ans.