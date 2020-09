Après un mercato intéressant où l'OM a su se montrer inventif, conclu par l'arrivée de Luis Henrique contre 12 millions d'euros, le club phocéen doit désormais dégraisser et veut se renflouer en vendant certains de ses attaquants. C'est ce qu'affirme le journal L'Equipe. Selon le média, trois joueurs sont poussés vers la sortie avant la date butoir du 5 octobre. Il s'agit de Kostas Mitroglou, Valère Germain et Nemanja Radonjic.

Une arrivée pour compenser ces départs



Le premier cité a multiplié les prêts infructueux et dispose d'un salaire conséquent dont les dirigeants phocéens rêvent de se débarrasser. À neufs moi de la fin de son bail à l'OM, Germain sera prié de se trouver un nouveau point de chute. Enfin, concernant Radonjic, lié à l'OM jusqu'en juin 2023, il devrait rapporter 6 millions d'euros au club, lui qui en avait coûté 12 à son arrivée. Un buteur devrait arriver pour consolider le secteur offensif si et seulement si ces trois départs ont lieu. Les noms de Kaio Jorge et Marcos Paulo sont cités dans différents médias.