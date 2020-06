OM : Boudjellal tiendrait déjà son directeur sportif et un directeur général

Depuis quelques jours, le projet de rachat de l'Olympique de Marseille prend forme. Vendredi, Mourad Boudjellal avait annoncé sur RMC qu'un fonds d'entreprise émanant du Golfe avait déposé une offre de rachat. La balle est actuellement dans le camp du prioritaire américain Frank McCourt, tandis que le président délégué Jacques-Henri Eyraud multiplie les démentis publics : « L’OM n’est pas à vendre », a encore rappelé l’homme fort du club marseillais samedi en marge de l’annonce de la prolongation de Dimitri Payet.

Boudjellal tiendrait déjà un directeur général et son directeur sportif

Toujours est-il que l'ancien président du club de rugby de Toulon concentre tous les espoirs des supporters, forcément échaudés par les perspectives limitées dues à la situation financière du club. « J'ai rencontré un homme d'affaires, dont je ne donnerai pas le nom, qui représentait le groupement d'investisseurs. On s'est vus pendant quatre heures. Il m'a demandé ma vision sur l'Olympique de Marseille. On s'est mis d'accord. Mais je ne peux rien dire de plus, je suis lié par des clauses de confidentialité. Ils se présenteront d'ici peu », avait révélé Boudjellal dans un entretien accordé à L’Équipe. Ce dimanche, le JDD indique que l'homme d'affaires aurait déjà constitué une équipe restreinte composée d'hommes forts si ce projet venait à aboutir. Selon les informations du média français, dix personnes composeraient cette équipe, dont un directeur général et un directeur sportif. Affaire à suivre...