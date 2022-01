Dario Benedetto (31 ans) devrait retrouver son ancien club, Boca Juniors, après son transfert vers l'Olympique de Marseille, il y a un peu plus de deux ans. D'après les informations du quotidien sportif Olé, un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour un retour du natif de Berazategui en Argentine.



4 millions dans les caisses des Olympiens



L'international Argentin, prêté à Elche, est attendu ce jeudi à Buenos Aires afin de procéder à sa visite médicale, et pour se faire, son départ depuis Madrid est donc programmé pour ce mercredi soir. Selon RMC Sport le montant du transfert serait quant à lui estimée entre 3 et 4 millions d'euros. Benedetto terminera donc son aventure en Liga avec 2 réalisations et une passe décisives en 14 matches.