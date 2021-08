L’Olympique Marseille ne pourra pas compter sur les services de Leonardo Balerdi lors des deux matches de championnat qui précédent la trêve internationale. Ayant vu rouge contre Bordeaux dimanche dernier (2-2), l’arrière central argentin va rater face à Nice (22 aout), mais aussi celle qui suivra contre Saint-Etienne (28 aout). C’est ce qu’a décidé ce mercredi la Commission de discipline de la Ligue.



Balerdi avait vu rouge à deux minutes de la fin du temps règlementaire en raison d’une grosse semelle sur Sékou Mara, le jeune attaquant bordelais. Il s’agissait de sa deuxième expulsion en 2021. Personne n’a fait mieux (ou pire) sur la même période en Ligue 1.

Sampaoli n’est pas à plaindre

L’indisponibilité de Balerdi est regrettable pour Marseille, mais loin d’être insurmontable. À son poste, Jorge Sampaoli a une multitude d’options de rechange. S’ils préservent une charnière centrale à trois éléments, il aura le choix entre Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez pour accompagner Luan Peres et William Saliba. Et si ça se trouve, l’équipe se montrera plus solide que lors des deux matches joués avec Balerdi où il a encaissé 4 buts.