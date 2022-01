OM : Bakambu proche de s'engager pour le club

Si quelques détails restent encore à finaliser, l'Olympique de Marseille est vraisemblablement très proche de parvenir à un accord avec un attaquant. Ce dernier n'est autre que Cédric Bakambu, à en croire les informations de L'Equipe, ce mardi. Le quotidien sportif précise que l'avant-centre congolais, libre depuis la fin de son contrat avec le Beijing Guoan (Chine) fin 2021, aurait été convaincu par Jorge Sampaoli afin de rejoindre l'Orange Vélodrome. Passé sous les maillots de Sochaux (2010-2014) ou encore Villarreal (2015-2018), Bakambu devrait s'engager pour deux ans et demi dans les jours à venir selon la source.







Un échange parfait avec Sampaoli



En contact avec le FC Séville et également approché par Lille, Bakambu a eu un échange avec Jorge Sampaoli qui se serait "parfaitement déroulé" en espagnol, selon L'Equipe. Lors de cet échange avec le technicien argentin de l'OM, le natif de Vitry-sur-Seine aurait ressenti un véritable désir de la part du vainqueur de la Copa America 2015. Régulièrement cité comme une piste du FC Barcelone dans le passé, Bakambu avait failli signer il y a deux ans en faveur du club blaugrana. Avant la victoire face à Bordeaux vendredi (0-1), Sampaoli avait été sondé sur le mercato, affirmant certains besoins du club phocéen : "Selon nous (le staff technique), on aurait besoin de 4 ou 5 joueurs sans aucun autre départ pour pouvoir avoir un effectif complet, mais ça ne dépend pas que de nous". Ne reste plus qu'à voir si Bakambu sera un renfort pour l'actuel troisième de Ligue 1, qui a prêté Jordan Amavi à Nice jusqu'à la fin de la saison.