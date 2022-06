OM : Alvaro Gonzalez finalement transféré ?

Ce fut l'un des feuilletons de l'Olympique de Marseille, côté mercato. Mis à l'écart du groupe par Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez a finalement quitté le club pour retourner en Espagne. Pas pour y jouer, mais simplement pour prendre ses distances tout en discutant avec la direction marseillaise afin de trouver une échappatoire à une situation devenue intenable pour lui. La chose avait été faite puisque les deux parties s'étaient entendues sur un accord pour une résiliation à l'amiable. Mais les choses ont à nouveau évolué.



Toujours engagé avec l'OM, et ce jusqu'au 30 juin 2024, le joueur de trente-deux ans pensait bientôt retrouver sa liberté, mais voilà que Pablo Longoria et la direction phocéenne ont changé leur fusil d'épaule. D'après L’Équipe, l'heure ne serait plus à la résiliation pure et simple du contrat d'Alvaro Gonzalez. Le média explique ce retournement de situation par le fait que le club souhaiterait récupérer un petit pécule sur la vente du défenseur.

Des contacts existent



C'est donc cette piste menant à un transfert qui est actuellement privilégiée par l'OM. Quelques contacts auraient ainsi été noués avec des candidats venus d'Espagne. Reste désormais à attendre qu'il se concrétisent réellement. Il faudra aussi voir ce qu'en pense le principal intéressé. Une chose est sûre, le future d'Alvaro Gonzalez ne passe plus par la Canebière.