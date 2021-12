Marseille et l'AC Milan ont chacun des problématiques différentes à gérer au niveau de leur secteur offensif. Si l'OM ne semble pas satisfait du rendement d'un Arkadiusz Milik que le président Longoria ne retiendra pas forcément, Milan doit quant à lui anticiper une fin de cycle avec ses vétérans Zlatan Ibrahimovic (40 ans) et Olivier Giroud (35 ans). Pour cela, les deux clubs visent un seul et même joueur : Randal Kolo Muani.

D'après une information relayée par L’Équipe, l'entourage de l'attaquant nantais aurait d'ores et déjà discuté avec des représentants de Marseille. Le club phocéen aimerait s'adjoindre les services du natif de Bondy, auteur de sept buts et trois passes décisives en dix-huit matchs de Ligue 1 cette saison sous le maillot nantais.

Libre en juin 2022

En fin de contrat en juin prochain, Randal Kolo Muani sera par ailleurs libre de signer avec le club de son choix dès le premier janvier 2022. Reste donc à savoir s'il décidera de rester dans le championnat français où s'il cèdera aux sirènes milanaises.