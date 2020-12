Youssef El Arabi et l'Olympiacos, c'est une affaire qui roule. Le club du Pirée, toujours en course pour un reversement en Ligue Europa, va faire prolonger l'attaquant international marocain, à en croire le site To10. Le joueur de 33 ans bénéficiera d'une substantielle revalorisation et se trouvera ainsi lié aux champions de Grèce jusqu'en juin 2022. Arrivé à l'été 2019 en provenance d'Al-Duhail au Qatar, l'ancien Caennais a depuis marqué 36 buts toutes compétitions confondues et enrichi son palmarès d'un double Coupe-championnat et d'un classement de meilleur buteur de la Super League grecque avec 20 réalisations.