Olivier Létang (Rennes) s’exprime sur le Mercato hivernal

Le Stade Rennais ne devrait pas faire de folie cet hiver sur le marché des transferts. Après une saison 2018-2019 marquée par une victoire en Coupe de France et un début de saison prometteur, les Bretons sont à la peine depuis quelques semaines. Inconstants en Ligue 1, ils sont d’ores et déjà éliminés de la Ligue Europa. Pour Olivier Létang, il n’est pourtant pas question de chambouler son équipe : « Après un très bon début de saison, nos résultats ont été moins positifs mais nous croyons en ce groupe, a assuré le président rennais jeudi à Ouest-France.[...] En janvier, les bons joueurs ne sortent pas de leurs clubs, ou alors il faut surpayer. Or, quand un groupe a trouvé des automatismes et un équilibre, ce n’est pas le moment de chambouler quoi que ce soit en cours de saison. »

Le collectif avant tout

Après un passage à vide pendant presque deux mois (0 victoire en 10 matchs), les hommes de Julien Stéphan restent sur deux victoires en championnat et ne sont qu'à trois points du podium. Pas de quoi céder à la panique pour Létang qui s’est confié dans les quotidien breton sur les possibilités, ou pas, de se renforcer. « Outre notre élimination en Ligue Europa, notre situation dans les compétitions restantes doit nous conduire à rester calmes. Le Mercato d’hiver est un Mercato d’opportunités. Nous restons toujours en éveil et si nous jugeons qu’un joueur peut apporter une plus-valus alors nous étudierons la possibilité de le faire venir. Mais je crois aux vertus du collectif et pas d’un joueur qui changerait tout. »