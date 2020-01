La signature d’Olivier Giroud à l’Inter de Milan se précise. À en croire les révélations de RMC Sport, et qui sont confirmées par plusieurs sources anglaises, ce transfert devrait être bouclé ce week-end au plus tard. Tout est réuni pour que l’international français prenne la direction de la Lombardie. Le seul détail qui coince c’est l’accord de Chelsea, puisque la demande des responsables londoniens n’a pas encore été satisfaite. Cependant, les positions des deux camps se sont considérablement rapprochées. Les Blues exigent de toucher au moins 7M€ pour leur avant-centre, tandis que l’Inter propose 5M€, plus d’éventuels bonus. Rien de vraiment insurmontable, et il y a fort à parier que pour l’intérêt général les positions vont encore converger dans les prochains jours, ou heures.

L’agent de Giroud est à Milan pour boucler l'opération



Pour rappel, Giroud a donné dès la semaine dernière son accord pour rejoindre les Nerazzurri. Il a accepté le contrat de deux ans et demi qui lui a été soumis et son agent se trouve actuellement à Milan pour finaliser les termes personnels de cet engagement. L’international tricolore espère simplement que Chelsea ne lui mettra pas d’obstacles sur le chemin et lui permettra de relancer sa carrière après plusieurs mois très compliqués. Le départ de Giroud ne devrait pas beaucoup peiner Frank Lampard, le manager de l’équipe. Il se dit que le technicien anglais n’envisage même pas de lui recruter un remplaçant. C’est dire l’estime limitée que l’ancien Héraultais avait à ses yeux.